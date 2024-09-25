В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли и сферы ЖКХ Самарской области

САМАРА, 25 сентября, ФедералПресс. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провели рабочую встречу, на которой обсудили планы по развитию строительной отрасли и ЖКХ в регионе.
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