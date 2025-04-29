В ОП призвали к комплексной работе над условиями труда учителей

В Общественной палате РФ (ОП) призвали рассматривать вопрос сокращения нагрузки российских педагогов в комплексе с проблемами кадрового дефицита и системы оплаты труда, иначе не удастся улучшить ситуацию.
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