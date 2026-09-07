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ИА Реалист

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Греция становится новой гаванью для британских миллиардеров

Греция становится новой гаванью для британских миллиардеров

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британский хедж-фонд-миллиардер Крис Рокос планирует покинуть Великобританию и переехать в Грецию, сменив налоговое резидентство.

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