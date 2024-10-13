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POCO закрывает глобальные сайты: интеграция с Xiaomi до конца 2024 года

POCO закрывает глобальные сайты: интеграция с Xiaomi до конца 2024 года

POCO, суббренд Xiaomi, объявил о закрытии своих глобальных сайтов на домене po.co до конца 2024 года.

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