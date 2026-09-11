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Bild: Германия оценила убытки от отказа закупок газа из России в €50 млрд

Bild: Германия оценила убытки от отказа закупок газа из России в €50 млрд

Более чем в €50 млрд обошлось прекращение закупок российского газа бюджету Германии, со ссылкой на ответ минфина ФРГ на запрос депутата бундестага от партии «Зеленых» Робина Вагенера, 11 сентября сообщает Bild.

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