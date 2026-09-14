Рютте заявил о секретных мерах НАТО по «противодействию» России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс располагает набором мер «противодействия» России, однако раскрывать их полностью не намерен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым