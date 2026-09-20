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КАМАЗ-мастер не допустят до Дакара-2027 — названа причина

КАМАЗ-мастер не допустят до Дакара-2027 — названа причинаКАМАЗ-мастерКоманда КАМАЗ-мастер не сможет принять участие в «Дакаре-2027».

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