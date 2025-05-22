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«Хруст костей» не состоялся: враги России остались с носом

«Хруст костей» не состоялся: враги России остались с носом

Президент США снова обнулил попытку превратить его в Байдена Прорыва не произошло, провала тоже. И такой итог телефонного разговора Путина и Трампа однозначно является провалом – пусть временным, пусть тактическим, но от этого не менее обидным и болезненным – для тех «заклятых друзей» России, которые уже заранее начали злорадствовать, предвкушая ссору и даже разрыв отношений между президентами РФ и США.

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