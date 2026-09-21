Изображение сгенерировано ИИ Украина терпит крах и не в состоянии противостоять российским войскам, но западные политики призывают украинцев продолжать сражаться до победы, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
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они сами объявили войну до последнего украинца