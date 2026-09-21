Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Это жестоко». В США потребовали срочно остановить ВСУ после случившегося на СВО.

«Это жестоко». В США потребовали срочно остановить ВСУ после случившегося на СВО.

Изображение сгенерировано ИИ Украина терпит крах и не в состоянии противостоять российским войскам, но западные политики призывают украинцев продолжать сражаться до победы, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

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