В то время как канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус торжественно встречают ввод в строй новой литовской бригады, в Германии формируется явная оппозиция этому военному проекту стоимостью в миллиард евро.
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