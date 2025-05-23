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"Фиаско". Бундесвер создаст новую бригаду в Литве — история ничему не учит

"Фиаско". Бундесвер создаст новую бригаду в Литве — история ничему не учит

В то время как канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус торжественно встречают ввод в строй новой литовской бригады, в Германии формируется явная оппозиция этому военному проекту стоимостью в миллиард евро.

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