Министр обороны Израиля Кац назвал причину возобновления ударов по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила режим прекращения огня и возобновила операцию в секторе Газа из-за отказа представителей палестинского движения ХАМАС освобождать 59 по-прежнему удерживаемых заложников.
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