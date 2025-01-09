Не паника, а внимание. Грозит ли Алтайскому краю вспышка метапневмовируса из Китая?

Инфекция, которую СМИ называют "новым убийцей вроде ковида", известна уже давно, говорит инфекционист Валерий Шевченко В начале 2025 года весь мир трубит о серьезной вспышке "нового опасного вируса" в Китае.
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