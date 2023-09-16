Время пошло? Начнет ли Финляндия изымать машины с российскими номерами

Влад Владимиров

Неплохо было бы, наверное, уже здесь и самой матушке России так же использовать в таких случаях у себя на территории, так называемый, блин, "эффект бумеранга"... ))) Простым россиянам это пофиг. Пострадают тут лишь те, кто "смылись"... Да и чего нам их жалеть? Дышать же стало легче большинству на "освободившемся пространстве".)))