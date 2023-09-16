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Время пошло? Начнет ли Финляндия изымать машины с российскими номерами

Время пошло? Начнет ли Финляндия изымать машины с российскими номерами

Финляндия не будет изымать автомобили с российскими номерами, которые уже находятся на ее территории.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Неплохо было бы, наверное, уже здесь и самой матушке России так же использовать в таких случаях у себя на территории, так называемый, блин, &quot;эффект бумеранга&quot;... ))) Простым россиянам это пофиг. Пострадают тут лишь те, кто &quot;смылись&quot;... Да и чего нам их жалеть? Дышать же стало легче большинству на &quot;освободившемся пространстве&quot;.)))
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