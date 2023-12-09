Певец Киркоров спровоцировал слухи о романе с Люсей Чеботиной

Третий сезон музыкального шоу «Дуэты» начался на телеканале «Россия-1». На этой программы знаменитости поют любимые хиты вместе с другими артистами, правда, они не знают, с кем именно исполняют песню, ведь из-за ширмы на сцене не видят друг друга.