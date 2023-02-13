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Дюков – самая влиятельная персона российского футбола. Миллер – 3-й, Федун – 12-й, Галицкий – 15-й, Гинер – 16-й, Карпин – 21-й, Арустамян – 23-й, Генич – 30-й («СЭ»)

Дюков – самая влиятельная персона российского футбола. Миллер – 3-й, Федун – 12-й, Галицкий – 15-й, Гинер – 16-й, Карпин – 21-й, Арустамян – 23-й, Генич – 30-й («СЭ»)

Составлен рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. «Спорт-Экспресс» составил список из 30 наиболее влиятельных личностей на основе информации от представителей разных сфер футбольного сообщества.

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