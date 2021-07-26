Командующий войсками ЦВО России посетил стратегические объекты в Таджикистане

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России генерал-лейтенант Александр Лапин на фоне обострения обстановки в Афганистане прибыл в Таджикистан, где посетил стратегически важные объекты, сообщает сегодня, 26 июля, пресс-служба ЦВО.