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Командующий войсками ЦВО России посетил стратегические объекты в Таджикистане

Командующий войсками ЦВО России посетил стратегические объекты в Таджикистане

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России генерал-лейтенант Александр Лапин на фоне обострения обстановки в Афганистане прибыл в Таджикистан, где посетил стратегически важные объекты, сообщает сегодня, 26 июля, пресс-служба ЦВО.

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