В Котовске изменился порядок приёма обращений по электроснабжению

Общество, 15 минут назад Фото: АО «Тамбовская сетевая компания" АО «Тамбовская сетевая компания» уведомляет жителей Котовска о новых правилах обслуживания электросетевого хозяйства города и подачи заявок по вопросам электричества.
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