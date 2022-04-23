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Полковник Макгрегор: из-за просчета Байдена западная Украина превратится в стрельбище

Полковник Макгрегор: из-за просчета Байдена западная Украина превратится в стрельбище

Дуглас Макгрегор, участник войны в Персидском заливе, предрек в эфире передачи Такера Карлсона, что боевые действия на востоке Донбасса и вдоль побережья приведут к "окончательному уничтожению того, что осталось от лучших сил Украины".

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