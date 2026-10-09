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Говорит Европа ⚡

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Юрий Кот: Запретить русский язык невозможно, украинство само себя дискредитировало

Юрий Кот: Запретить русский язык невозможно, украинство само себя дискредитировало

Почему Зеленский из «нормального парня» превратился в монстра? Как «Квартал 95» выпотрошил украинское телевидение и взялся за целую страну? Зачем украинские артисты предали русских и чем им это аукнулось? И почему Потап, Лобода и Брежнева обречены на публичное покаяние? Превращение в монстра: каким я знал Зеленского до большой политики Владимир Зеленский в начале своего пути Читать далее: https://govorit.

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