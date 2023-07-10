Почему перекрыт участок улицы Серафимовича в Архангельске 10 июля 2023

Рассказываем, почему оказался перекрыт участок улицы Серафимовича в Архангельске и на сколько.В понедельник, 10 июля, некоторые водители в Архангельске столкнулись с перекрытием участка улицы Серафимовича (между проспектами Троицким и Ломоносова).