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SPLETNIK

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Дочь Николь Кидман снялась для обложки Elle и заявила о планах покорить киноиндустрию

Дочь Николь Кидман снялась для обложки Elle и заявила о планах покорить киноиндустрию

Старшая дочь Николь Кидман, 18-летняя Сандэй Роуз, которая сейчас строит карьеру модели, снялась для обложки Elle, а в интервью изданию заявила о намерении попробовать себя в индустрии кино.

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