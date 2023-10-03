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Будто сглазили: врач Кузьменко объяснил, как мы притягиваем к себе болезни

Будто сглазили: врач Кузьменко объяснил, как мы притягиваем к себе болезни

Многие сдают анализы на всякий случай, боятся зреющей в недрах тела опухоли, прислушиваются к малейшим сигналам организма и при незначительном недомогании сразу же бегут к докторам проверяться — как бы что не случилось.

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