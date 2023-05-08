Слово и дело

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Певица Кэти Перри выступила в золотом платье на концерте в честь коронации Карла III

Певица Кэти Перри выступила в золотом платье на концерте в честь коронации Карла III

Американская певица Кэти Перри выступила в золотом платье британского дизайнера Вивьен Вествуд на концерте в честь коронации короля Великобритании Карла III.

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