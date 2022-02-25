Конгресс США предложит исключить Россию из состава Совбеза ООН — СМИ

Резолюцию с предложением исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН из-за начала специальной операции по демилитаризации Украины разработали конгрессмены США, 25 февраля сообщает портал Axios со ссылкой на черновик документа.
Резолюцию с предложением исключить Россию из постоянных членов Совета безопасности ООН из-за начала специальной операции по демилитаризации Украины разработали конгрессмены США, 25 февраля сообщает портал Axios со ссылкой на черновик документа.
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