Знакомимся с одним из самых «больших мальчиков» на российском авторынке

"О! А я, наблюдая издалека, решил, что вы почему-то снова взяли Exeed VX на тест-драйв", - так поприветствовал меня коллега, наблюдая за тем, как я устанавливаю "корпус" Jetour X90 Plus в редакционная стоянка.
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