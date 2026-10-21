“Illinois first lady MK Pritzker, who typically shies away from the political spotlight, announced Wednesday that she is contributing $500,000 to support Ohio Democratic governor candidate Amy Acton after the campaign of Acton’s Republican opponent, Vivek Ramaswamy, released a controversial video featuring her estranged mother,” the Chicago Tribune reports.
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