Захарова: Посольства России переполнены просьбами о переезде в страну.

Елена Александровна

И почему же она, власть не любит русских? По-моему очень даже любит! Уже все законы приняты и подписаны для русских и даже для не русских родившихся в СССР и желающих переехать в РФ! Так что нечего тут воду мутить! Лично знаю несколько переехавших семей в Россию из бывших республик и вижу, как они неплохо устроились, получили подъёмные средства, дети учатся, родители работают.