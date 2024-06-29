Фото: AP/TASS Текст: Дарья Григоренко Посольства и консульства России перегружены обращениями от людей, желающих получить визы, вид на жительство или помощь с переездом в страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ПМЮФ «Защита традиционных ценностей.
Захарова: Посольства России переполнены просьбами о переезде в страну.
Комментарии
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Иван Агеев
Кто хотел, давно переехал
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1 д.
Елена Александровна
И почему же она, власть не любит русских? По-моему очень даже любит! Уже все законы приняты и подписаны для русских и даже для не русских родившихся в СССР и желающих переехать в РФ! Так что нечего тут воду мутить! Лично знаю несколько переехавших семей в Россию из бывших республик и вижу, как они неплохо устроились, получили подъёмные средства, дети учатся, родители работают.
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12 час.
Елена Александровна
Проверять конечно надо тщательно, а так, пусть едут! Земли в стране много, если люди нормальные, пусть строятся и живут.
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11 час.
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