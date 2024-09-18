В Wildberries опровергли встречи с мужем Бакальчук в офисе компании

Wildberries: у Владислава Бакальчука нет доступа в офисы, встречи не планировали Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что он приехал в офис компании якобы на встречу, однако эта информация не соответствует действительности.
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