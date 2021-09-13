ЦБ предложил применять эскроу-счета для развития ипотеки на строительство частного жилья

Развитию ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет способствовать применение механизма проектного финансирования через счета эскроу по аналогии с теми, которые применяются при многоквартирном долевом строительстве, считают в ЦБ.
Развитию ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет способствовать применение механизма проектного финансирования через счета эскроу по аналогии с теми, которые применяются при многоквартирном долевом строительстве, считают в ЦБ.
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