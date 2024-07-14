Выглядит смешно, но событие важное — BFM TV показал, как министр спорта Франции искупалась в Сене

Облачившись в защитный гидрокостюм, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене, став первым высокопоставленным политиком, сдержавшим своё обещание лично доказать чистоту реки перед Олимпийскими играми.
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