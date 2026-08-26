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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «Талант, который рождается раз в 50 лет. Если Саша вернется, будем выстраивать команду вокруг него»

Генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в московский клуб.

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