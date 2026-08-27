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Из жизни гения

Из жизни гения

Одна за другой прочитала две биографии Оскара Уайльда: более традиционную - "Оскар Уайльд. Биография" Ричарда Эллмана, и "Тайную жизнь Оскара Уайльда" Нила Маккенна, и пребываю в состоянии легкого офигевания от последней.

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