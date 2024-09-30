В Генштабе прокомментировали сроки службы для срочников во время СВО

Срок службы по призыву в России не будет изменен. Информацию об этом подтвердил генерал-полковник Евгений Бурдинский, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.
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