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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Лады» Алтыбармакян пропустит 4-6 недель из-за травмы (Алексей Шевченко)

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян выбыл на 4-6 недель из-за травмы. Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

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