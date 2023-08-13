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Третьяк и губернатор Новосибирской области провели символическое вбрасывание перед матчем открытия «Сибирь-Арены»

Третьяк и губернатор Новосибирской области провели символическое вбрасывание перед матчем открытия «Сибирь-Арены»

Президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР выступил на церемонии открытия и подарил Андрею Травникову свитер со своим номером и фамилией.

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