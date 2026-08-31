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Иркутск Сегодня

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27 пострадавших и двое погибших в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю

За прошедшую неделю, с 24 по 30 августа 2026 года, на дорогах Иркутска и Иркутского муниципального округа сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 27 человек, включая 10 детей.

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