27 пострадавших и двое погибших в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю

За прошедшую неделю, с 24 по 30 августа 2026 года, на дорогах Иркутска и Иркутского муниципального округа сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 27 человек, включая 10 детей.