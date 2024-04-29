Знай наших🔥 Поет наша землячка с х. Черкесовский Мордвинцева Анна. Кстати, Анна принимает в конкурсе "Маленький человек с большой буквы" в номинации "Искусство и творчество".
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Знай наших🔥 Поет наша землячка с х. Черкесовский Мордвинцева Анна. Кстати, Анна принимает в конкурсе "Маленький человек с большой буквы" в номинации "Искусство и творчество".