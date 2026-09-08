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Zero Hedge

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In Putin Call, Trump Seeks Swift End To Ukraine War & Restoration Of US-Russia Ties

In Putin Call, Trump Seeks Swift End To Ukraine War & Restoration Of US-Russia Ties

In Putin Call, Trump Seeks Swift End To Ukraine War & Restoration Of US-Russia Ties On Tuesday morning President Trump and his Russian counterpart President Putin held a "positive" phone call regarding finding an end to the Ukraine war, the Kremlin side has stated.

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