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Премьер Ливии Дбейба раскритиковал идею "альтернативного плацдарма" России

Премьер Ливии Дбейба раскритиковал идею "альтернативного плацдарма" России

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба выразил протест против возможного размещения российских военных на территории страны, заявив, что Ливия не потерпит "иностранной силы, стремящейся к навязыванию своей гегемонии".

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
Моё личное мнение, если России действительно нужна база в Ливии, то Хафтар и не подумает спрашивать разрешения на это у Дбейбы. Премьер своим заявлением слегка порекламировал себя, любимого.
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