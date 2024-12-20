Премьер Ливии Дбейба раскритиковал идею "альтернативного плацдарма" России

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба выразил протест против возможного размещения российских военных на территории страны, заявив, что Ливия не потерпит "иностранной силы, стремящейся к навязыванию своей гегемонии".
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