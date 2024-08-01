FT: ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны на Ближнем Востоке

Европейский союз и Соединенные Штаты провели срочные переговоры, чтобы не допустить войны на Ближнем Востоке из-за произошедшего убийства главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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