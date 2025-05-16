В брянском приграничье сгорел жилой дом

В тушении возгорания участвовали три единицы пожарной техники. Жилое здание спасти не удалось.Вечером 16 мая в посёлке Чемлыж Севского района произошёл пожар, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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