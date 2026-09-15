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Аргументы недели

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Россия и Саудовская Аравия занялись безопасностью в Персидском заливе

Россия и Саудовская Аравия занялись безопасностью в Персидском заливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава саудовской дипломатии Фейсал бен Фархан Аль Сауд рассматривают возможность созыва представительного форума для выработки прочной архитектуры мира в Персидском заливе.

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