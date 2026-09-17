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Боялся уехать из СССР в Америку, годами мучился на Западе и все равно стал мировой легендой. История Каменского

Боялся уехать из СССР в Америку, годами мучился на Западе и все равно стал мировой легендой. История Каменского

Он многократно вписал себя в историю «Колорадо».Sport24 вспоминает карьеру одного из самых ярких форвардов в истории «Колорадо Эвеланш» — Валерия Каменского.

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