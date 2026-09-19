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Космонавты Роскосмоса проголосовали с борта МКС

Космонавты Роскосмоса проголосовали с борта МКС

Артем Геодакян/ТАСС Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции (МКС), 19 сентября приняли участие в выборах в Госдуму 2026 года.

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