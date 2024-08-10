Регистр данных обо всех россиянах потребует 283 миллиона. В тендере был всего один участник

Обслуживание регистра данных о населении России обойдется в 283 миллиона рублейАО «Главный научный инновационный внедренческий центр» (ГНИВЦ) выиграло контракт на 283 миллиона рублей для обслуживания Единого федерального информационного регистра, который содержит сведения о всех гражданах Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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