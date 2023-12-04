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Суд решил депортировать из РФ врезавшегося в автомобиль с Бастой водителя Kia

В Петербурге райсуд вынес решение о штрафе в размере пяти тысяч рублей и депортации из РФ гражданина Таджикистана Рахмиддина Камолова за то, что он не покидал территорию страны с января 2020 года, как это полагается по закону.

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