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Участники конкурса АрМИ-2022 «Воин мира» приступили к этапу «Атлет»

Участники конкурса АрМИ-2022 «Воин мира» приступили к этапу «Атлет»

Сегодня конкурсанты из сборных вооруженных сил Армении, Казахстана, Белоруссии и России соревновались в беге на 100 метров и метании гранат на дальность и точность.

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