Продолжается конфликт из-за запрета религиозной одежды в школах Владимирской области

Продолжаются горячие споры о запрете ношения религиозной одежды в школах Владимирской области. Обе стороны апеллируют к Конституции — одни настаивают на отделении церкви (мечети, пагоды, синагоги) от государства и светском характере образования, другие — на свободу исповедовать свою религию (или не исповедовать никакой).
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