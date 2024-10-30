Продолжается конфликт из-за запрета религиозной одежды в школах Владимирской области

Продолжаются горячие споры о запрете ношения религиозной одежды в школах Владимирской области. Обе стороны апеллируют к Конституции — одни настаивают на отделении церкви (мечети, пагоды, синагоги) от государства и светском характере образования, другие — на свободу исповедовать свою религию (или не исповедовать никакой).