Шок и ужас в Одессе: мясники Зеленского и «Игра в Кальмара» по-украински. В Одессе мужчина в ужасе пытался спастись от моГилизации ТЦКшниками, полз на четвереньках, барабанил в дверь и орал дурным голосом, чтобы его спасли.