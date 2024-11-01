В Центральном парке Владимира по второму разу обследуют деревья

Мэру Дмитрию Наумову не понравилась идея вырубить 250 деревьев в бывшей "восьмисотке".Мэр Владимира Дмитрий Наумов поручил создать в городе комиссию, которая займется детальным обследованием деревьев в парках и скверах города.